Навальный находится в Германии как «гость канцлера»

Это «не сигнал российскому правительству, а бюрократический трюк, чтобы убедиться, что российскому оппозиционеру предоставят лучшую защиту из всех возможных», пояснил ситуацию руководитель телеканала Тео Колл (Theo Koll). В свою очередь, Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило его слова,сообщает ТАСС..

Однако, то, что немецкая полиция организовала 24-часовое дежурство у клиники Charite, можно рассматривать как политическое заявление в адрес Москвы, полагает Колл.

Напомним, 22 августа российский оппозиционер Алексей Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.

Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обменен веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме .Навальный по инициативе берлинской организации Cinema for Peace был транспортирован в Берлин из Омска 22 августа.



