Навальный находится в Германии как «гость канцлера»
«Гость канцлера» Германии – такой статус получил российский блогер Алексей Навальный, котоый доставлен в Берлин на лечение в клинике Charite. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ.
Официальный статус Навального дает возможность немецким властям обеспечить ему круглосуточную охрану силами полиции страны.
Это «не сигнал российскому правительству, а бюрократический трюк, чтобы убедиться, что российскому оппозиционеру предоставят лучшую защиту из всех возможных», пояснил ситуацию руководитель телеканала Тео Колл (Theo Koll). В свою очередь, Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило его слова,сообщает ТАСС..
Однако, то, что немецкая полиция организовала 24-часовое дежурство у клиники Charite, можно рассматривать как политическое заявление в адрес Москвы, полагает Колл.
Напомним, 22 августа российский оппозиционер Алексей Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.
Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обменен веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме .Навальный по инициативе берлинской организации Cinema for Peace был транспортирован в Берлин из Омска 22 августа.
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