«Да, мы просим, но не Россию!». Кравчуку не понравилась статья Путина

Экс-президент Украины Леонид Кравчук признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что внимательно прочитал статью президента России Владимира Путина в немецком издании Die Zeit к годовщине начала Великой Отечественной войны, но не согласен с тем, что США организовали переворот на Украине, а страны Европы «безвольно его поддержали».

«Это известная позиция Путина, сделанная сразу после Майдана. Но никакого переворота не было, потому что, когда президент Янукович убежал из страны, Турчинов был избран Верховным Советом Украины, как исполняющий обязанности. Были официально объявлены выборы в соответствии с Конституцией, и украинский народ избрал Порошенко президентом. Это было сделано не в кабинетах, а под влиянием масс народа. Это была воля народа, а не желание отдельных лиц, как это бывает при военных переворотах в ряде стран. Путин называет эту ситуацию переворотом, чтобы не признавать новую власть», - считает Кравчук.

При этом он признал, что новые власти Украины совершили ряд ошибок:

«Да, были ошибки, но мы должны были их решить самостоятельно. А Янукович сбежал и призвал на помощь Россию, уже не находясь в стране, пытаясь остановить негативные процессы. Сейчас этот убежавший человек, как и экс-премьер Азаров, говорит что-то невнятное где-то в Москве и поучает Украину. Но мы не просим их, не просим Россию помогать нам решать свои вопросы. А если просим, то не Россию», - признался глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Сегодня Владимир Путин в статье для Die Zeit к годовщине начала Великой Отечественной войны указал на роль Европы и США в расколе Украины. «Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?» - приводится цитата из статьи на сайте Кремля.

