В состав Херсонской области вошла часть соседней Николаевской
Несколько освобожденных населённых пунктов Николаевской области включены в состав Херсонской. Как сообщил заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов, жители присоединённых территорий смогут проголосовать на референдуме по включению Херсонской области в состав России.
В состав Херсонской области в частности включили город Снигирёвка и поселок Александровка Николаевской области. Стремоусов подчеркнул, что представители этих населённых пунктов сами обратились с просьбой включить их в состав Херсонской области. Теперь они смогут принять участие в голосовании либо у себя дома, либо в Херсоне.
Ранее Стремоусов говорил о том, что Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах.
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