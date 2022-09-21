В состав Херсонской области вошла часть соседней Николаевской

В состав Херсонской области в частности включили город Снигирёвка и поселок Александровка Николаевской области. Стремоусов подчеркнул, что представители этих населённых пунктов сами обратились с просьбой включить их в состав Херсонской области. Теперь они смогут принять участие в голосовании либо у себя дома, либо в Херсоне.

Ранее Стремоусов говорил о том, что Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах.

