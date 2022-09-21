Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на объявленных ранее референдумах.

Российский лидер выступил со специальным обращением к гражданам по ситуации в Донбассе, в ходе которого была объявлена частичная мобилизация в России.

Как отметил глава государства, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего служившие в Вооруженных силах РФ и имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Накануне Народный совет Луганской народной республики принял решение с 23 по 27 сентября провести референдум о вхождении региона в состав России. В Донецкой народной республике референдум о присоединении к России назначили на те же даты.

Также решение о референдумах о присоединении к России приняли в Херсонской и Запорожской областях. Здесь они также пройдут с 23 по 27 сентября.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РеферендумУкраинаДонбассВладимир Путин
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