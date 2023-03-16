В Skoda заявили о невозможности продолжать работу в России

Чешская компания Skoda больше не может продолжать работу на территории России. Об этом заявил её генеральный директор Клаус Зеллмер, сообщают «Известия».

По его словам, в концерне Volkswagen, куда входит и чешский автопроизводитель Skoda, проанализировали различные варианты развития событий, и пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом станет продажа всех активов в России.

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«Нет шансов на то, что мы в ближайшее время возобновим производство и продажу автомобилей в России», — подчеркнул Зеллмер.

Он также рассказал, что сейчас компания находится на завершающим этапе сделки по продаже активов на территории РФ. Гендиректор Skoda признал потерю российского рынка для концерна.

Ранее, как сообщала НСН, компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив компенсацию за шесть месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗаводVolkswagenАвтомобили

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