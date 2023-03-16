В Skoda заявили о невозможности продолжать работу в России
Чешская компания Skoda больше не может продолжать работу на территории России. Об этом заявил её генеральный директор Клаус Зеллмер, сообщают «Известия».
По его словам, в концерне Volkswagen, куда входит и чешский автопроизводитель Skoda, проанализировали различные варианты развития событий, и пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом станет продажа всех активов в России.
«Нет шансов на то, что мы в ближайшее время возобновим производство и продажу автомобилей в России», — подчеркнул Зеллмер.
Он также рассказал, что сейчас компания находится на завершающим этапе сделки по продаже активов на территории РФ. Гендиректор Skoda признал потерю российского рынка для концерна.
Ранее, как сообщала НСН, компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив компенсацию за шесть месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- С Валерия Меладзе через суд требуют свыше миллиона рублей
- Суд запретил блогеру Лерчек и ее мужу пользоваться интернетом
- Президент «АвтоВАЗа» допустил интеграцию с петербургским заводом Toyota
- В Skoda заявили о невозможности продолжать работу в России
- В ООН не нашли доказательств геноцида в действиях армии РФ на Украине
- В небе над Крымом сбили беспилотник
- Дания не допустит Россию к расследованию диверсии на «Северных потоках»
- Выпускникам Пензенского госуниверситета вручат повестки вместе с дипломами
- Экс-советник Кучмы: Украина находится на грани революции
- Мощная лавина сошла на трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru