В Skoda заявили о невозможности продолжать работу в России

Чешская компания Skoda больше не может продолжать работу на территории России. Об этом заявил её генеральный директор Клаус Зеллмер, сообщают «Известия».

По его словам, в концерне Volkswagen, куда входит и чешский автопроизводитель Skoda, проанализировали различные варианты развития событий, и пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом станет продажа всех активов в России.