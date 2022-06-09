СМИ: Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться с компенсацией за полгода

Простой на производстве продолжается с марта из-за санкций против группы ГАЗ, на базе которой осуществляется контрактная сборка Volkswagen/Skoda, отмечает телеканал «360». В компании работали около 200 человек, им предложили расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон.

По данным одного из профсоюзов работников Volkswagen в РФ, штату в Нижнем Новгороде было предложено добровольно уйти в течение июня и получить за это до шести окладов. При этом компания утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода в настоящий момент нет».

Автопроизводитель предложил сотрудникам, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, шесть окладов; однако тем, кто сделает это до 29 июня, пообещали выплатить уже пять окладов.

Ранее Volkswagen сообщила, что не планирует возобновлять производство в России в ближайшее время «в связи с высоким общим уровнем неопределенности», напоминает Газета.ру.

