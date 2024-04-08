В штабе Трампа опровергли сообщения о планах отдать России Крым и Донбасс в обмен на мир

Ранее газета Washington Post утверждала, что Трамп в приватных разговорах заявлял, что мог бы завершить военный конфликт на Украине, вынудив украинские власти пойти на территориальные уступки – оставить России контроль над Крымом и Донбассом.

По словам Миллера, Дональд Трамп не собирается озвучивать планы по мирному урегулированию конфликта на Украине, пока не придет к власти в США и не сможет взвесить все возможные варианты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине с участием от 80 до 100 стран в середине июня.

