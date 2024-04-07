WP: Трамп заявил о готовности заставить Украину отдать РФ Донбасс и Крым
Бывший президент США Дональд Трамп в приватных разговорах выражал готовность в случае переизбрания надавить на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post (WP).
«Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории», - утверждает издание.
По информации источника газеты, Трамп в случае победы на выборах будет требовать от Киева уступить Москве Крым и Донбасс. Ранее политик заявлял, что положит конец конфликту на Украине, если вернется в президентское кресло.
На этой неделе американский бизнесмен Илон Маск в своих соцсетях упрекнул администрацию президента Джо Байдена в том, что она помогает Украине, но не уделяет достаточно внимания ситуации на южной границе США, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru