WP: Трамп заявил о готовности заставить Украину отдать РФ Донбасс и Крым

«Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории», - утверждает издание.

По информации источника газеты, Трамп в случае победы на выборах будет требовать от Киева уступить Москве Крым и Донбасс. Ранее политик заявлял, что положит конец конфликту на Украине, если вернется в президентское кресло.

На этой неделе американский бизнесмен Илон Маск в своих соцсетях упрекнул администрацию президента Джо Байдена в том, что она помогает Украине, но не уделяет достаточно внимания ситуации на южной границе США, сообщает «Радиоточка НСН».

