СМИ: Швейцария проведет саммит по Украине в июне
Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. В мероприятии примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Утверждается, что саммит может пройти 16-17 июня. Сколько лидеров будет присутствовать, пока не ясно. По словам источников, ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать в мероприятии Китай, так как именно эта страна будет иметь решающее значение, чтобы «сделать инициативу заслуживающей доверия».
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит.
В середине марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате». По её словам, подобные саммиты себя дискредитировали и зашли в тупик, и Россия не намерена принимать в них участие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru