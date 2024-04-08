СМИ: Швейцария проведет саммит по Украине в июне

Утверждается, что саммит может пройти 16-17 июня. Сколько лидеров будет присутствовать, пока не ясно. По словам источников, ключевой вопрос разногласий заключается в том, будет ли участвовать в мероприятии Китай, так как именно эта страна будет иметь решающее значение, чтобы «сделать инициативу заслуживающей доверия».

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит.

В середине марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в «копенгагенском формате». По её словам, подобные саммиты себя дискредитировали и зашли в тупик, и Россия не намерена принимать в них участие.



