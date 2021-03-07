В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
В Северную Македонию доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения иностранного государства Венко Филипче.
«Только что в Македонию прибыла первая партия вакцины из России...Благодарю посла РФ (Сергея Баздникина – прим. НСН) за его личный вклад», - сказал министр.
Посол РФ Сергей Баздникин и глава минздрава Северной Македонии встречали в аэропорту Скопье первую партию российского препарата против COVID-19. Российский посол отметил, что ее доставка в страну – результат тесного сотрудничества и традиционных дружеских российско-македонских отношений.
До поставок российской вакцины в стране можно было сделать прививку препаратами от коронавируса компании Pfizer. Всего 8 тысяч доз в качестве дара от Сербии были переданы в Северную Македонию в середине февраля.
Утром 7 марта стало известно, что страна зарегистрировала «Спутник V».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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