В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности до 14 августа, сообщает кабмин города.
«На основании информации правоохранительных органов... в Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города на период с 18:00 7 августа сроком на семь суток — до 18:00 14 августа», — отмечается в официальном сообщении.
Ранее в Курской и Белгородской областях до 8 августа продлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Геннадий Гладков в воскресенье, 24 июля.
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