В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности

СКР: начата проверка после инцидента с рабочими, заблокированными в коллекторе на юго-востоке Москвы

СМИ: перемирие в Газе между Израилем и Палестиной будет включать в себя облегчение экономической блокады анклава

Мужчина погиб во время забега с быками в Испании

СМИ: королева Великобритании Елизавета II прервет свой отпуск, чтобы поручить новому премьеру сформировать правительство

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