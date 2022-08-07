В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности

Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности до 14 августа, сообщает кабмин города.

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«На основании информации правоохранительных органов... в Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города на период с 18:00 7 августа сроком на семь суток — до 18:00 14 августа», — отмечается в официальном сообщении.

Ранее в Курской и Белгородской областях до 8 августа продлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Геннадий Гладков в воскресенье, 24 июля.

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ФОТО: РИА Новости//Василий Батанов
ТЕГИ:РоссияУкраинаБезопасностьСевастополь
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