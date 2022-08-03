В приграничных районах Белгородской области ограничат работу школ и детсадов

«В 5 муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что дети будут посещать учреждения, определенные муниципальными властями, сообщает RT. Школы и сады в населенных пунктах Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка продолжат работу в привычном формате, пишет Ura.ru.

