В приграничных районах Белгородской области ограничат работу школ и детсадов
Работа школ и детсадов в пяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области будет ограничена. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В 5 муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что дети будут посещать учреждения, определенные муниципальными властями, сообщает RT. Школы и сады в населенных пунктах Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка продолжат работу в привычном формате, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу об уничтожении HIMARS на Украине
- СМИ: Российские войска применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград»
- Лавров: США поездкой Пелоси пытаются доказать свою безнаказанность
- В приграничных районах Белгородской области ограничат работу школ и детсадов
- Экс-худрук МХАТ Бояков заявил о создании своего театра
- Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 11 августа
- «Дикая акция»: Захарова прокомментировала визит Пелоси на Тайвань
- Экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2»
- В МИД Китая назвали воссоединение с Тайванем «исторической неизбежностью»
- Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru