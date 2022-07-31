Развожаев: В Севастополе введен «желтый» уровень опасности

««Желтый» уровень — средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», - отметил он.

По словам губернатора Севастополя, режим вводится для усиления работы спецслужб и не коснется жизни горожан. Развожаев пояснил, что решение носит профилактический характер – «власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку».

Губернатор Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Ранения разной степени тяжести получили шесть человек, погибших нет, рассказал Михаил Развожаев.

