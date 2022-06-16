В Сербии заявили о нежелании вступать в НАТО и вводить санкции против России

Министр Сербии по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович заявил, что сербские власти против вступления страны в НАТО, сообщает РИА Новости.

Вучич: Сербия не будет вводить антироссийские санкции как можно дольше

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он также отметил, что Сербия не намерена поддерживать санкции в отношении России, которая является четвёртой по объёму внешнеторговым партнёром республики.

«Сербия остаётся на европейском пути, но мы решительно против введения санкций против России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбила», - заключил министр.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия должна прекратить своё балансирование между Европейским союзом и Россией и принять санкции блока, если она серьёзно настроена на вступление в ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НАТОСанкции Против РоссииРоссияСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры