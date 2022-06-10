Шольц: Сербия должна выбрать между Европой и Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия должна прекратить свое балансирование между Европейским союзом и Россией и принять санкции блока, если она серьезно настроена на вступление в ЕС. Об этом он сообщил в Белграде в пятницу после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, передает Bloomberg.

Вучич: введение Сербией санкций в отношении РФ сейчас невозможно

Шольц подчеркнул, что санкции должны быть поддержаны всеми теми, кто является кандидатом на членство в ЕС.

Ранее в пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова. Он отметил, что до этого только Соединенные Штаты выступали за это.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзСербияГермания
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