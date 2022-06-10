Шольц: Сербия должна выбрать между Европой и Россией

Шольц подчеркнул, что санкции должны быть поддержаны всеми теми, кто является кандидатом на членство в ЕС.

Ранее в пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова. Он отметил, что до этого только Соединенные Штаты выступали за это.

