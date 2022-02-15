«Мускулы» против пропаганды: Лукьянов оценил «борьбу» Путина с Байденом

Предсказать результаты переговоров России и США пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN заявил, что президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров в этот же день заявил Путину, что у РФ остаются шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности.