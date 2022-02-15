«Мускулы» против пропаганды: Лукьянов оценил «борьбу» Путина с Байденом

Стороны «по полной программе» используют свои возможности, чтобы получить как можно больше от конфликта вокруг Украины, отметил глава Совета по внешней и оборонной политике.

Предсказать результаты переговоров России и США пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN заявил, что президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров в этот же день заявил Путину, что у РФ остаются шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности.

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«Этот вопрос сейчас совершенно не имеет смысла. Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Какое-то время это ещё будет продолжаться, но мы пока еще не в моменте кульминации. Когда он произойдет, тогда и имеет смысл об этом говорить, а пока все разговоры – это так. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет. Но шансов, что Украина договорится с Россией напрямую, на сегодняшний день нет», - объяснил расстановку сил политолог.

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что Путин, говоря в 2017 году о необходимости уйти от однополярности мира и развивать многостороннее сотрудничество, был прав.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденСША
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