Лавров оценил шансы договора с Западом по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы МИД, это всегда возможно.

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До этого Сергей Лавров выразил надежду на возобновление сотрудничества между Москвой и Лондоном.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести к вводу российских войск в Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападБезопасностьДоговорВладимир ПутинСергей Лавров
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