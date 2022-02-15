«Путин был прав»: в Италии согласились с Мюнхенской речью российского президента

Президент России Владимир Путин, говоря о необходимости уйти от однополярности мира и развивать многостороннее сотрудничество, был прав. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

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Российский лидер выступал с соответствующим заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, напоминает Газета.ру.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — цитирует Фраттини РИА Новости.

Председатель Госсовета подчеркнул, что за прошедшие 15 лет мир изменился: Вашингтон осознал, что сохранить однополярность уже невозможно, отмечает РЕН ТВ. При этом «бурный рост» Китая, Индии и России сделал необходимыми многополярность и новое сотрудничество, считает Фраттини.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МюнхенИталияВладимир Путин
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