«Путин был прав»: в Италии согласились с Мюнхенской речью российского президента

Российский лидер выступал с соответствующим заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, напоминает Газета.ру.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — цитирует Фраттини РИА Новости.

Председатель Госсовета подчеркнул, что за прошедшие 15 лет мир изменился: Вашингтон осознал, что сохранить однополярность уже невозможно, отмечает РЕН ТВ. При этом «бурный рост» Китая, Индии и России сделал необходимыми многополярность и новое сотрудничество, считает Фраттини.

