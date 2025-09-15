СМИ: Бесплатное ОСАГО хотят ввести для некоторых россиян

Кроме того, определенную категорию граждан планируют освободить от транспортного налога на федеральном уровне. Это многодетные семьи и инвалиды двух групп, заявили в комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

В настоящее время действует закон об отмене налога на ТС для инвалидов – ветеранов боевых действий и сотрудников, пострадавших на производстве. Им полагается также скидка на ОСАГО в 50%, но в качестве дополнительной меры стоит рассмотреть возможность сделать страховку для этих категорий граждан бесплатной, заявил председатель комитета Ярослав Нилов.

«Если есть соответствующее решение о предоставлении автомобиля как технического средства реабилитации, то в этом случае было бы правильно и справедливо сделать послабления и вернуться к предложению», – отметил депутат.

В Москве и других крупных городах у большинства водителей есть полис ОСАГО, но в регионах много нарушителей, и теперь им грозят штрафы до 75 тысяч рублей за одно путешествие, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

