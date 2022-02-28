В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний в стране
Власти Румынии должны ввести полную блокаду на работу всех российских компаний и предпринимателей на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера румынской Палаты депутатов Марчела Чолаку.
Он также отметил, что обсудил ситуацию на Украине с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу.
Как ранее заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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