В Российском МИДе раскрыли последствия санкций против «Северного потока-2» для Европы

Россия продолжит реализацию экономических проектов, независимо от каких-либо санкций. Такое заявление сделал российский МИД в ответ на новые ограничения, введенные США «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Официальная позиция ведомства опубликована на его сайте.

В российском МИД отметили, что США действует против собственных союзников в Европе, вводя новые антироссийские санкции.

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - отметили в МИД.