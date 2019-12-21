В Российском МИДе раскрыли последствия санкций против «Северного потока-2» для Европы
Россия продолжит реализацию экономических проектов, независимо от каких-либо санкций. Такое заявление сделал российский МИД в ответ на новые ограничения, введенные США «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Официальная позиция ведомства опубликована на его сайте.
В российском МИД отметили, что США действует против собственных союзников в Европе, вводя новые антироссийские санкции.
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - отметили в МИД.
В ведомстве обратили внимание на то, что США намерены не обеспечить Европу доступным газом, а оградить от российского, чтобы затем поставлять более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов. Таким образом, санкции США замедлят экономическое развитие Европы и лишат европейские государства возможности конкурировать с Соединенными Штатами.
Ранее политологи и ученые в эфире НСН рассуждали, стоит ли реагировать Москве на санкции США против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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