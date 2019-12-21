Транзит российского газа через Украину: США остались «с носом»

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, кто выиграет и кто проиграет при заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину.

«Выиграли все стороны – и Россия, и Украина. По разным причинам. Главное, что не будет перебоев у потребителей российского газа на Украине и в Европе, не будет проблем у России со сбытом газа. Не знаю, договорились ли о снижении цены, но возможно, новые поставки будут по льготным ценам. Так что в этом плане выиграли все, кроме, разве что США, которые привыкли устраивать совершенно неразумные, более того, преступные провокации, натягивая на глобус свои законы. Это совершенно хамское поведение!» - отметил эксперт.

Свою заинтересованность в украинском рынке для продажи собственного сланцевого газа США начали активно заявлять после крымского референдума. О попытках Соединенных Штатов помешать газовому сотрудничеству Украины и Росии в эфире НСН заявил президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН.



