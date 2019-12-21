Транзит российского газа через Украину: США остались «с носом»

21 декабря 201913:01
Ольга Болдырева

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал проигравшую сторону при подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины в Европу.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил о подписании пятилетнего контакта на транзит российского газа через Украину до окончания 2019 года.

«Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до Нового года», — заявил Козак.

Политик также отметил, что стороны урегулировали обоюдные претензии, поэтому исков и судов не будет, отмечает URA.RU.

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, кто выиграет и кто проиграет при заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину.

«Выиграли все стороны – и Россия, и Украина. По разным причинам. Главное, что не будет перебоев у потребителей российского газа на Украине и в Европе, не будет проблем у России со сбытом газа. Не знаю, договорились ли о снижении цены, но возможно, новые поставки будут по льготным ценам. Так что в этом плане выиграли все, кроме, разве что США, которые привыкли устраивать совершенно неразумные, более того, преступные провокации, натягивая на глобус свои законы. Это совершенно хамское поведение!» - отметил эксперт.

Свою заинтересованность в украинском рынке для продажи собственного сланцевого газа США начали активно заявлять после крымского референдума. О попытках Соединенных Штатов помешать газовому сотрудничеству Украины и Росии в эфире НСН заявил президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН.


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