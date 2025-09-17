В России Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Магадане
В России много прекрасных городов, в которых можно провести встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Встретиться в Москве предложил Путин, однако Зеленский ответил отказом, пишет RT. По словам Безпалько, если украинскому лидеру не подходит российская столица, то «пусть приезжает в Магадан или Вологду».
Также эксперт указал, что на самом деле «проблема не в месте встречи», а в желании президента Украины переложить ответственность за несостоявшиеся переговоры на Россию.
«Допустим, мы приглашаем его в Нью-Дели или в Шанхай, он туда прилетает, а что с ним там обсуждать? Украинская сторона не готова идти ни на какие уступки... Зеленский требует прекращения огня, а это не нужно уже российской стороне», — заключил Безпалько.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придётся пойти на сделку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лев Лещенко заступился за народное звание Пугачевой
- «Вершки и корешки»: В Госдуме поддержали модель возвратной миграции
- «Пылают огнем»: В какой город Японии лучше ехать на осеннее цветение кленов
- Туроператоры ожидают рекордного потока россиян в Японию
- В России Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Магадане
- Украина и Эпштейн: Какого шоу ждут от встречи Трампа и Стармера в Британии
- Путин продлил контрсанкционные ограничения на ввоз и вывоз товаров
- Путин по телефону обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины
- Путин поручил подготовить новую «Прямую линию»
- Ихтиолог назвал тех, кто приманивает акул к побережью Египта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru