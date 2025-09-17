В России Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Магадане

Встретиться в Москве предложил Путин, однако Зеленский ответил отказом, пишет RT. По словам Безпалько, если украинскому лидеру не подходит российская столица, то «пусть приезжает в Магадан или Вологду».

Также эксперт указал, что на самом деле «проблема не в месте встречи», а в желании президента Украины переложить ответственность за несостоявшиеся переговоры на Россию.

«Допустим, мы приглашаем его в Нью-Дели или в Шанхай, он туда прилетает, а что с ним там обсуждать? Украинская сторона не готова идти ни на какие уступки... Зеленский требует прекращения огня, а это не нужно уже российской стороне», — заключил Безпалько.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придётся пойти на сделку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

