Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки

Он отметил, что подготовка на экспертном уровне необходима для того, чтобы на высшем уровне зафиксировать имеющиеся наработки, пишет RT.

«Призывы со стороны Киева к незамедлительной встрече скорее направлены на эмоциональный эффект от таких призывов», - указал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».