Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки
Без тщательной предварительной подготовки встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет бесполезной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что подготовка на экспертном уровне необходима для того, чтобы на высшем уровне зафиксировать имеющиеся наработки, пишет RT.
«Призывы со стороны Киева к незамедлительной встрече скорее направлены на эмоциональный эффект от таких призывов», - указал представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арестованный за взятки мэр Красноярска подал отставку
- Кинофестивали США открыли российскому фильму «Походу любовь» дорогу на стриминги
- Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки
- Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
- Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ
- В Белом доме опровергли сообщения об увольнении главы ФБР
- Валуев назвал «преступлением» запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
- СМИ: Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам
- На свой страх и риск: «Серый» импорт авто с пробегом могут прикрыть
- В Дмитрове воздушный шар приземлился возле школы и жилых домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru