В России заявили о подготовке «зеркального ответа» на русофобскую концепцию США
Военный политолог Андрей Кошкин в эфире НСН заявил, что ожидает «зеркальный» ответ Кремля на антироссийскую концепцию США.
Концепция aгентствa по междунaродному рaзвитию СШA (USAID) «по противодействию влиянию Кремля» откровенно нaпрaвленa нa рaспрострaнение русофобии в мире, зaявили в Министерстве инострaнных дел России в субботу, 6 июля.
Документ, предстaвленный подведомственной Госдепу оргaнизaцией, в российском внешнеполитическом ведомстве нaзвaли инструментом идеологической борьбы и пропaгaндистской обрaботки, который был создaн в духе холодной войны. Тaм обрaтили внимaние нa то, что тaкой подход используется «влиятельными вaшингтонскими функционерaми» в своих интересaх с целью недопущения нормaлизaции российско-aмерикaнских отношений.
Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире НСН заявил о том, что после выхода концепции СШA «по противодействию влиянию Кремля», по мнению военного политолога, следует ждать «зеркального» ответа России.
«Наш президент сказал, что мы готовы и будем отвечать «зеркально». Да, Россия отличается внешнеполитическим подчерком, который стабилизирует ситуации и на Ближнем Востоке, и на Балканах. Но надо понимать, что при этом мы не можем допустить, чтобы наши интересы ущемлялись в одностороннем порядке», - напомнил эксперт.
Он также заявил, что американскую «концепцию» надо было ожидать, исходя из анализа действий руководства Белого Дома, Пентагона, американского конгресса.
«Не доставало только некой концепции, а также из ряда вон выходящих документов, где Россия, Китай, Иран называются странами-изгоями, врагами США. Оставалось найти концептуальный документ, как с ними бороться. И вот, он появился. Остается констатировать, что США в погоне за доминированием на всем земном шаре пытаются давить политическим, экономическими, информационными и другими методами всех, в том числе и Российскую Федерацию», - отметил политолог.
Андрей Кошкин напомнил, что США не один десяток лет предпринимают большие усилия, чтобы держать в узде европейские государства и максимально блокировать их взаимодействие с Россией.
«Создание Североатлантического альянса, лишение европейских стран собственных армий, размещение ядерного оружия США в шести не ядерных государствах – все это свидетельствует, что Соединенные Штаты держат руку на европейском пульсе и стараются как можно жестче контролироваться все действия в Европе. Каким образом? Это и односторонний выход из ядерной сделки, и требование от европейских государств, которые уже втянулись во взаимодействие с Ираном, разорвать отношения, прекратить строительство «Северного потока»-2 по территории европейских стран для того, чтобы обеспечить продажу своего дорогого сжиженного газа вместо дешевого российского природного газа», - перечислил собеседник НСН.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН отметил основные содержательные итоги переговоров глав России и США в рамках G20 в Осаке, которые считает «не большими».
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