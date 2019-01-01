Сатановский призвал не обращать внимания на военные заявления Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». Об этом президент США рассказал в интервью NBC News .

«Но я не собираюсь этого делать», — добавил американский лидер.

Напомним, 20 июня Тегеран заявил о том, что воздушное пространство страны было нарушено военнослужащие беспилотником США, который был иранскими военными. Представители Вашингтона протестуют против заявления Ирана и утверждают, что БПЛА в момент инцидента находился «над международными водами», отмечает RT.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил о том, что президент США Дональд Трамп сделал ожидаемое для американских избирателей заявление, которое не подкреплено никакими реальными действиями.

«Все, что делает Трамп, не имеет никакого отношения к военным действиям. Избиратель ждет от него грозных слов. Но Трамп, как мы это видим даже не на 22-х примерах, воевать ни с кем не хочет и воевать не будет, если его не заставят. Да, если будет инцидент с гибелью большого количества американцев – куда ж ему деваться?! Иначе он перестанет быть президентом. А из-за беспилотника завязывать войну, в которой погибнут очень и очень многие граждане США, Трамп не будет, что, собственно, он и сказал», - заявил эксперт.