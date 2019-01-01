Сатановский призвал не обращать внимания на военные заявления Трампа
Президент Института Ближнего Востока в эфире НСН оценил серьезность угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». Об этом президент США рассказал в интервью NBC News .
«Но я не собираюсь этого делать», — добавил американский лидер.
Напомним, 20 июня Тегеран заявил о том, что воздушное пространство страны было нарушено военнослужащие беспилотником США, который был иранскими военными. Представители Вашингтона протестуют против заявления Ирана и утверждают, что БПЛА в момент инцидента находился «над международными водами», отмечает RT.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил о том, что президент США Дональд Трамп сделал ожидаемое для американских избирателей заявление, которое не подкреплено никакими реальными действиями.
«Все, что делает Трамп, не имеет никакого отношения к военным действиям. Избиратель ждет от него грозных слов. Но Трамп, как мы это видим даже не на 22-х примерах, воевать ни с кем не хочет и воевать не будет, если его не заставят. Да, если будет инцидент с гибелью большого количества американцев – куда ж ему деваться?! Иначе он перестанет быть президентом. А из-за беспилотника завязывать войну, в которой погибнут очень и очень многие граждане США, Трамп не будет, что, собственно, он и сказал», - заявил эксперт.
Евгений Сатановский напомнил о многократных угрозах нападения от США ряду стран.
«Трамп уже много чего обещал и Северной Корее, и Китаю, и России – кому только он ни обещал чего угодно! Трамп – купец в чистом виде. Ему надо блефовать, чтобы выбить как бы из своих партнеров по НАТО деньги. «Как бы партнеров» - потому что плевать Америке на весь блок НАТО вместе взятый и уж тем более на Прибалтику, Грузию, Украину. Трампу и на Германию с Францией плевать, и на Англию. Ему надо показать избирателям, какой он грозный, и он на тех, кто не хочет становиться частью американского мира, наезжает», - считает востоковед.
Президент Института Ближнего Востока также отметил постоянный интерес в России к высказываниям «американских президентов, французских президентов, немецких канцлеров, английских премьеров». При этом, по мнению востоковеда, большая часть заявлений глав иностранных держав «не значит ровно ничего».
«Политик – это ветряная мельница, его несет, куда ветер дует. В любой стране. Он говорит что-то, чтобы его электорат понял, что он крутой или потому, что в данный момент времени ему так хочется или настроение плохое или хорошее. Есть дела, есть слова. За словами следить бессмысленно», - отметил собеседник НСН.
Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, как отправка дополнительных военных США на Ближний Восток может повлиять на отношения с Ираном.
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