«Трамп пока не готов отпустить Европу в свободное плавание. Он очень хорошо припугнет европейских членов НАТО. Они будут просить Трампа не выходить из альянса, поскольку в противном случае под вопросом будет дальнейшее существование НАТО. Трамп вновь потребует от блока повысить вклады в НАТО с 2% до 5%, в этом случае он сменит гнев на милость. Есть только одно государство, которое реально заинтересовано в выходе США из НАТО, — Франция. Французский лидер Эммануэль Макрон неоднократно предупреждал Америку о готовности самостоятельно вести геополитическую игру. Франция уже имела опыт выхода из НАТО и возвращения в альянс, у нее есть полный цикл производства всех видов вооружений, в том числе и ядерного оружия. Есть, конечно, еще Великобритания, но она не является членом европейского сообщества, это скорее надсмотрщик, который пришпоривает европейские страны от лица Вашингтона. Все остальные страны будут вымаливать прощение у Трампа, у которого появился рычаг давления на Европу. К тому же Трамп претендует на Гренландию, и теперь он просто отнимет ее после отказа Европы помочь в Ормузском проливе. И ни одно европейское государство в этой конфигурации против Трампа не восстанет», — сказал Михайлов.

Вместе с тем, добавил собеседник НСН, Трамп предпочтет переключить свое внимание на Китай как на главную угрозу для Вашингтона.