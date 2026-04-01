В России заявили, что Европа будет умолять Трампа не выходить из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп пока не готов к выходу из НАТО — своими резонансными заявлениями он лишь хочет напугать других членов блока, сказал НСН Александр Михайлов.
Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы США вышли из НАТО, единственный член альянса, которому это на руку, — Франция. Об этом НСН заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает выход США из НАТО после того, как альянс отказался помочь Вашингтону в конфликте с Ираном. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию The Telegraph. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио отметил в эфире телеканала Fox News, что США необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны. По мнению Михайлова, своими заявлениями Трамп пытается припугнуть европейские страны.
«Трамп пока не готов отпустить Европу в свободное плавание. Он очень хорошо припугнет европейских членов НАТО. Они будут просить Трампа не выходить из альянса, поскольку в противном случае под вопросом будет дальнейшее существование НАТО. Трамп вновь потребует от блока повысить вклады в НАТО с 2% до 5%, в этом случае он сменит гнев на милость. Есть только одно государство, которое реально заинтересовано в выходе США из НАТО, — Франция. Французский лидер Эммануэль Макрон неоднократно предупреждал Америку о готовности самостоятельно вести геополитическую игру. Франция уже имела опыт выхода из НАТО и возвращения в альянс, у нее есть полный цикл производства всех видов вооружений, в том числе и ядерного оружия. Есть, конечно, еще Великобритания, но она не является членом европейского сообщества, это скорее надсмотрщик, который пришпоривает европейские страны от лица Вашингтона. Все остальные страны будут вымаливать прощение у Трампа, у которого появился рычаг давления на Европу. К тому же Трамп претендует на Гренландию, и теперь он просто отнимет ее после отказа Европы помочь в Ормузском проливе. И ни одно европейское государство в этой конфигурации против Трампа не восстанет», — сказал Михайлов.
Вместе с тем, добавил собеседник НСН, Трамп предпочтет переключить свое внимание на Китай как на главную угрозу для Вашингтона.
«США на протяжении всего своего присутствия в НАТО сдерживали развитие оборонно-промышленного комплекса других членов блока. Альянс после распада СССР стал постепенно превращаться в коммерческий проект США. Европейские страны, входящие в НАТО, принимали участие в некоторых крупных кампаниях США — в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии. То есть США пользовались услугами стран Европы для проведения каких-то технических работ, зачисток, обеспечения работы вооружения и техники. Но в основном Вашингтон рассчитывал на собственные силы. Сейчас для администрации Трампа возникает вопрос — куда перенаправить масштабные геополитические усилия, учитывая, что Россия сейчас не кажется Трампу противником номер один. А вот Китай со всеми своими сателлитами сейчас занял место ключевого государства глобального Востока. Вашингтон намерен перенаправить туда все военно-технические и военно-политические усилия. Для этого нужен новый международный военный блок, основой которого, полагаю, станет AUKUS — блок, в который американцы приглашают своих партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону», — подытожил он.
Ранее Трамп назвал Североатлантический альянс «бумажным тигром».
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов