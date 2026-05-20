В Госдуме назвали «мечтой губернаторов» единые региональные центры в сфере ЖКХ

«Первышов (губернатор Тамбовской области – прим. НСН) говорил, что им нужен единый региональный рассчетно-кассовый центр и он хотел бы создать государственные управляющие компании, чтобы иметь возможность регулировать их деятельность, примерно как это делает Москва. Об этом мечтают все губернаторы. Неоднократно предпринимались попытки внести закон по созданию единого регионального РКЦ, в который бы вошли все поставщики услуг, но, к сожалению, даже Москве, где этот центр работает очень хорошо, не удается загнать туда абсолютно всех. Есть частные управляющие компания, ТСЖ, ЖСК, которые могут создавать свои расчетные центры. Сейчас нет правовых механизмов для создания такого единого центра. Также нет механизмов по созданию только государственных управляющих компаний», - сказала Разворотнева.

При этом она отметила, что далеко не все регионы могут позволить себе содержать «Жилищники», как это происходит в столице.

«"Жилищники" в Москве очень хорошо финансируются из регионального бюджета. Чтобы позволить себе такие структуры, надо быть готовыми платить и софинансировать их из бюджета, чего очень многие субъекты позволить себе не могут», - отметила депутат.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что переводит под управление области всю систему жилищно-коммунального хозяйства региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

