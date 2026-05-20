В Нижегородской области два промобъекта загорелись после падения обломков БПЛА
Пожар возник на двух промышленных объектах в Нижегородской области после падения обломков БПЛА. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.
«Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», - написал губернатор на платформе «Макс».
Как отметил Никитин, ведется локализация пожара и ликвидация последствий ЧП.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 20 мая над территорией России, в том числе Нижегородской областью, нейтрализовали 279 беспилотника ВСУ, пишет Ura.ru.
