Над регионами РФ сбили 61 украинский дрон за два часа
20 мая 202610:09
Юлия Савченко
Российские средства ПВО ликвидировали 61 украинский БПЛА за два часа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 07:00 до 09:00 мск... перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - передает ведомство.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской областях, в Московском регионе и Ставропольском крае.
Ночью 20 мая над территорией России перехватили и уничтожили 273 дрона ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
