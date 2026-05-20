Над регионами РФ сбили 61 украинский дрон за два часа

Российские средства ПВО ликвидировали 61 украинский БПЛА за два часа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 07:00 до 09:00 мск... перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - передает ведомство.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской областях, в Московском регионе и Ставропольском крае.

Ночью 20 мая над территорией России перехватили и уничтожили 273 дрона ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
