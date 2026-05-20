ВС России в ходе учения отрабатывают подготовку к пускам «Искандеров-М»
Российские военные отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к пускам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает Минобороны.
Ранее Вооруженные силы РФ начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, пишет RT.
«Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для... «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», - подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве отметили что к учению привлечено более 64 тысяч военных и свыше 200 ракетных пусковых установок.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год
- В Госдуме назвали «мечтой губернаторов» единые региональные центры в сфере ЖКХ
- ВС России в ходе учения отрабатывают подготовку к пускам «Искандеров-М»
- Аналитик Юшков: Европа «неофициально» отменяет санкции против российской нефти
- Над регионами РФ сбили 61 украинский дрон за два часа
- Месть, неверность и Собчак: Как в Каннах прошла премьера «Минотавра» Звягинцева
- Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги
- В Приамурье сошли с рельсов три вагона с углем
- Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград «заявлением на грани безумия»
- «Не хочу потерять мимику»: Zivert объяснила, почему боится пластических операций