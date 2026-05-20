ВС России в ходе учения отрабатывают подготовку к пускам «Искандеров-М»

Российские военные отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к пускам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщает Минобороны.

Ранее Вооруженные силы РФ начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, пишет RT.

«Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для... «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили что к учению привлечено более 64 тысяч военных и свыше 200 ракетных пусковых установок.

