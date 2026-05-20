«Западные страны делают первый шаг в сторону легализации российского топлива, потому что есть дефицит предложения на рынке. В Европе есть дефицит дизельного топлива, все дорожает. Пока что это не значит, что произведенные в России нефтепродукты пойдут в Великобританию. Они допускают на свой рынок нефтепродукты, сделанные из российской нефти, но в других странах. Это касается Индии, она очень много покупает российской нефти, мы вышли не первое место по поставкам, они получают ее на прибрежные НПЗ, часть нефтепродуктов потом экспортируют. У них такой бизнес давно был, просто раньше они покупали нефть в Ираке, Саудовской Аравии, ОАЭ. Наша нефть в 2022 году продавалась с дисконтом, поэтому они стали закупать больше у нас, сейчас наоборот мы продаем с премией. Теперь Великобритания фактически готова закрыть глаза на то, из чего сделана нефть, которую они закупают, так же поступит и ЕС», - рассказал он.

По его словам, Европа фактически дает сигнал рынку, что готова закупать российские нефтепродукты без лишних проверок.

«Это сигнал рынку, они официально заморозить санкции не могут, но намекают на то, что не будут смотреть, откуда взялись нефтепродукты. Если там не написано, что это Россия, все отлично, закроют глаза. Поэтому я думаю, что это коснется не только нефтепродуктов, но и реэкспорта. Например, придут наши нефтепродукты в Египет, Алжир, Турцию, а оттуда уже спокойно в Европу, как якобы не российские. Если кто-то хочет на такой перепродаже заработать, это все равно выгодно для нас. Будут закупать больше, цены будут расти, мы больше заработаем. Если кризис будет усугубляться, Европа может и напрямую разрешить закупать нефтепродукты из России», - заключил собеседник НСН.

Великобритания запретила импорт российской нефти и угля ещë в 2022 году. А в октябре прошлого года Лондон ужесточил позицию, отказавшись даже от продуктов переработки российского сырья в третьих странах. Нынешнее решение смягчает этот запрет. Ранее в марте санкции с российской нефти частично сняли в США.

