ПРЕМЬЕРА «МИНОТАВРА»: ЯРОСТЬ, НУАР И СОБЧАК

Одним из главных сюрпризов Каннского фестиваля стало попадание в его основную программу нового фильма Андрея Звягинцева, предыдущая картина которого «Нелюбовь» вышла в 2017 году и номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус». При этом вышедший в 2003 году фильм Звягинцева «Возвращение» получил главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва».

Внушительный перерыв в работе Звягинцева был связан с его болезнью на фоне коронавируса. Режиссер был даже введен в искусственную кому и признавался, что его «вынули с того света». После выздоровления он покинул Россию и снимал свой новый фильм в Риге на деньги западных продюсеров. Премьера «Минотавра» состоялась в Каннах 19 мая.

«У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметало как осколки по всему миру, но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, Германии и Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке», - сказал Звягинцев по-русски после премьеры

Показ картины завершился десятиминутными аплодисментами. По оценке престижного издания Variety, «Минотавр» выглядит серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».

«Фильм пышет яростью, отчаянием, гибкими метафорами и чернейшим висельническим юмором», — восхитился Гай Лодж из Variety.

Со своей стороны, британский кинокритик Питер Брэдшоу назвал «Минотавр» нуаровой историей о неверности и мести, приобретающей дополнительные смыслы в контексте циничного мира и политических интриг.

На премьере побывала и журналистка Ксения Собчак, называвшая Звягинцева любимым режиссером.

«Главная премьера в Каннах для меня, несомненно, эта, я уже в зале. Команда фильма на дорожке выглядела очень достойно. Варвара Шмыкова и Ирис Лебедева просто красотки», - отметила светская львица, воздержавшись при этом от оценки самой картины.

В центре сюжета «Минотавра» глава крупной российской компании, который сталкивается с изменой жены на фоне событий 2022 года.

Перед началом Каннского фестиваля Собчак отмечала, что гордится появлением там картин Звягинцева и другого российского режиссера Кантемира Балагова.

«Скоро Каннский фестиваль, и надеюсь там будет больше интересных премьер, чем в прошлом году, когда почти всё слилось в какое-то унылое перемалывание дискурсов про смену гендеров, бедность, депрессию и прочие беды человечества. В этом году горжусь своими соотечественниками, которым, несмотря на разговоры про отмену русской культуры, удаётся делать стабильную «Каннскую карьеру». В этот раз мой любимый режиссёр Андрей Звягинцев представит свой фильм «Минотавр» в основной конкурсной программе. А также Кантемир Балагов возвращается в Канны с фильмом «Варенье из бабочек». Горжусь всеми русскими, у которых получилось выйти на такой высокий международный уровень», - отмечала Собчак.