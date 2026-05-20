Месть, неверность и Собчак: Как в Каннах прошла премьера «Минотавра» Звягинцева
Западные критики восхитились новой работой Звягинцева и заговорили про «пальмовую ветвь», режиссер рассыпался в благодарностях по-русски, а Собчак назвала красотками исполнительниц главных ролей.
Премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» на Каннском фестивале завершилась десятиминутными овациями. Картину российского режиссера назвали одним из серьезных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», при этом сам Звягинцев поблагодарил зарубежных продюсеров за возможность сделать картину на русском языке.
ПРЕМЬЕРА «МИНОТАВРА»: ЯРОСТЬ, НУАР И СОБЧАК
Одним из главных сюрпризов Каннского фестиваля стало попадание в его основную программу нового фильма Андрея Звягинцева, предыдущая картина которого «Нелюбовь» вышла в 2017 году и номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус». При этом вышедший в 2003 году фильм Звягинцева «Возвращение» получил главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва».
Внушительный перерыв в работе Звягинцева был связан с его болезнью на фоне коронавируса. Режиссер был даже введен в искусственную кому и признавался, что его «вынули с того света». После выздоровления он покинул Россию и снимал свой новый фильм в Риге на деньги западных продюсеров. Премьера «Минотавра» состоялась в Каннах 19 мая.
«У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметало как осколки по всему миру, но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, Германии и Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке», - сказал Звягинцев по-русски после премьеры
Показ картины завершился десятиминутными аплодисментами. По оценке престижного издания Variety, «Минотавр» выглядит серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».
«Фильм пышет яростью, отчаянием, гибкими метафорами и чернейшим висельническим юмором», — восхитился Гай Лодж из Variety.
Со своей стороны, британский кинокритик Питер Брэдшоу назвал «Минотавр» нуаровой историей о неверности и мести, приобретающей дополнительные смыслы в контексте циничного мира и политических интриг.
На премьере побывала и журналистка Ксения Собчак, называвшая Звягинцева любимым режиссером.
«Главная премьера в Каннах для меня, несомненно, эта, я уже в зале. Команда фильма на дорожке выглядела очень достойно. Варвара Шмыкова и Ирис Лебедева просто красотки», - отметила светская львица, воздержавшись при этом от оценки самой картины.
В центре сюжета «Минотавра» глава крупной российской компании, который сталкивается с изменой жены на фоне событий 2022 года.
Перед началом Каннского фестиваля Собчак отмечала, что гордится появлением там картин Звягинцева и другого российского режиссера Кантемира Балагова.
«Скоро Каннский фестиваль, и надеюсь там будет больше интересных премьер, чем в прошлом году, когда почти всё слилось в какое-то унылое перемалывание дискурсов про смену гендеров, бедность, депрессию и прочие беды человечества. В этом году горжусь своими соотечественниками, которым, несмотря на разговоры про отмену русской культуры, удаётся делать стабильную «Каннскую карьеру». В этот раз мой любимый режиссёр Андрей Звягинцев представит свой фильм «Минотавр» в основной конкурсной программе. А также Кантемир Балагов возвращается в Канны с фильмом «Варенье из бабочек». Горжусь всеми русскими, у которых получилось выйти на такой высокий международный уровень», - отмечала Собчак.
ОТ КАНН ДО РОССИИ: «КРЕСТ НЕ ПОСТАВЛЕН?»
Накануне премьеры «Минотавра» другой прославленный российский режиссер с мировым именем Александр Сокуров рассказал НСН, чего ждет от новой картины Звягинцева.
«Я жду серьезной работы, как и всегда. Андрей Звягинцев – настоящий большой режиссер, все ждут художественного результата, а не какой-то политической акции. Андрей всегда старается работать именно на художественный результат, ради этого. Я надеюсь, что на показах его работ в России не поставлен крест, время все поставит на свои места. Будем надеяться на то, что Андрей получит оценку, которая достойна его дарования», - сказал Сокуров.
Касаясь длительного перерыва в фильмографии Звягинцева, он объяснил, что тот всегда делает дорогие фильмы.
«Такое бывает, большое игровое кино требует больших денег, у Андрея все фильмы очень дорогие, большие гонорары, он знает себе цену. Он тяжело болел, поэтому для создания новой картины нужно было вернуться в здравое состояние, а также собрать деньги на фильм. Ничего страшного в этом нет», - успокоил Сокуров.
Со своей стороны, главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская указала НСН на главных конкурентов «Минотавра» в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь».
«В этом году программа многообещающая, от одних имен дух захватывает. Канны, конечно, стремятся к тому, чтобы привлекать как можно более громкие имена, но в этом году здесь представлены Андрей Звягинцев, Павел Павликовский, Педро Альмодовар, Ласло Немеш, Кристиан Мунджиу, Хирокадзу Корээда, Рюсукэ Хамагути, Асгар Фархади, то есть режиссеры первой величины (…) Все картины фестиваля вызывают интерес, но пока самым обсуждаемым фильмом остается “Отечество” Павла Павликовского. Для этого много оснований», - отметила собеседница НСН.
79-й Каннский кинофестиваль продлится до 23 мая. Писательница и предпринимательница Лена Ленина, по традиции представившая в Каннах свои легендарные прически-башни, ранее рассказала НСН, о чем говорят в кулуарах кинофестиваля.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год
- В Госдуме назвали «мечтой губернаторов» единые региональные центры в сфере ЖКХ
- ВС России в ходе учения отрабатывают подготовку к пускам «Искандеров-М»
- Аналитик Юшков: Европа «неофициально» отменяет санкции против российской нефти
- Над регионами РФ сбили 61 украинский дрон за два часа
- Месть, неверность и Собчак: Как в Каннах прошла премьера «Минотавра» Звягинцева
- Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги
- В Приамурье сошли с рельсов три вагона с углем
- Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград «заявлением на грани безумия»
- «Не хочу потерять мимику»: Zivert объяснила, почему боится пластических операций