Трамп заявил, что НАТО не помогает США
28 марта 202601:56
НАТО не помогает США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Политик назвал альянс «бумажным тигром».
«Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится, я гарантирую... что их не будет рядом», - указал Трамп.
Между тем президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что НАТО раскололась на две части. По его словам, глобальный Север стал защитником либерального мирового порядка, а глобальный Запад больше ориентирован на сделки.
