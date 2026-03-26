Трамп заявил, что США защищают Европу от России

США продолжают обеспечивать безопасность Европы, однако не получают аналогичной поддержки со стороны союзников. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Вашингтон традиционно приходит на помощь европейским государствам, когда это необходимо, и рассматривает свое присутствие как защиту региона от России.