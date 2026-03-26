Трамп заявил, что США защищают Европу от России
США продолжают обеспечивать безопасность Европы, однако не получают аналогичной поддержки со стороны союзников. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, Вашингтон традиционно приходит на помощь европейским государствам, когда это необходимо, и рассматривает свое присутствие как защиту региона от России.
При этом, как отметил Трамп, Европа не предпринимает аналогичных шагов в отношении США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее признал, что американский лидер испытывает раздражение из-за действий европейских союзников. По его словам, причиной недовольства является медленная реакция стран Европы на запросы Вашингтона, связанные с ситуацией вокруг Ирана, передает «Радиоточка НСН».
