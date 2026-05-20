Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги
Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в КНР, пишет Ura.ru. Российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Затем в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония подписания совместных документов.
«Министр [транспорта РФ] Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор ["Росатома"] Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги», - объявил ведущий на церемонии.
Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год
- В Госдуме назвали «мечтой губернаторов» единые региональные центры в сфере ЖКХ
- ВС России в ходе учения отрабатывают подготовку к пускам «Искандеров-М»
- Аналитик Юшков: Европа «неофициально» отменяет санкции против российской нефти
- Над регионами РФ сбили 61 украинский дрон за два часа
- Месть, неверность и Собчак: Как в Каннах прошла премьера «Минотавра» Звягинцева
- Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги
- В Приамурье сошли с рельсов три вагона с углем
- Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград «заявлением на грани безумия»
- «Не хочу потерять мимику»: Zivert объяснила, почему боится пластических операций