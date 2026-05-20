Россия и Китай подписали соглашение о строительстве железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в КНР, пишет Ura.ru. Российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Затем в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония подписания совместных документов.

«Министр [транспорта РФ] Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор ["Росатома"] Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги», - объявил ведущий на церемонии.

Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.

