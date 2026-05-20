Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград «заявлением на грани безумия»

Заявления министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об ударе по Калининграду граничат с безумием, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Будрис заявил, что у НАТО якобы есть средства, которые альянс может применить против российской военной инфраструктуры в Калининградской области.

Песков назвал слова литовского министра «заявлением на грани безумия», к которому не стоит относиться серьезно, пишет Ura.ru.

«Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков назвал прибалтийские страны «маниакально антироссийскими», это «застилает им глаза», не позволяет думать о будущем и предпринимать действия в интересах государств.