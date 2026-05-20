«Не хочу потерять мимику»: Zivert объяснила, почему боится пластических операций

Певица Юлия Зиверт призналась НСН, что не делала пластические операции и не пользуется «уколами красоты».

Певица Юлия Зиверт (известна как Zivert) заявила в интервью спецкору НСН, что не прибегала к услугам пластических хирургов, поскольку боится переборщить с «пластикой» и потерять свою отличительную черту — выразительную и активную мимику.

«Пока я не хотела бы делать “пластику”. Но, может быть, и я приду к тому, что захочу себе что-то подтянуть, но сделать это деликатно и естественно. Никакой особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного “укола красоты”. Я очень боюсь переборщить с этим, потому что иначе я потеряю свою мимику. Это моя отличительная черта, я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла», — призналась исполнительница.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
