«Не хочу потерять мимику»: Zivert объяснила, почему боится пластических операций
20 мая 202609:27
Олег Цуриков
Дмитрий Меньшиков
Певица Юлия Зиверт призналась НСН, что не делала пластические операции и не пользуется «уколами красоты».
Певица Юлия Зиверт (известна как Zivert) заявила в интервью спецкору НСН, что не прибегала к услугам пластических хирургов, поскольку боится переборщить с «пластикой» и потерять свою отличительную черту — выразительную и активную мимику.
«Пока я не хотела бы делать “пластику”. Но, может быть, и я приду к тому, что захочу себе что-то подтянуть, но сделать это деликатно и естественно. Никакой особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного “укола красоты”. Я очень боюсь переборщить с этим, потому что иначе я потеряю свою мимику. Это моя отличительная черта, я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла», — призналась исполнительница.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.
