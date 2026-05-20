В Приамурье сошли с рельсов три вагона с углем

Три вагона с углем сошли с рельсов на станции Тында в Амурской области, никто не пострадал. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

«На 11-м подъездном пути необщего пользования ст. Тында, при проведении маневровых работ произошел сход трех вагонов, груженных углем, без опрокидывания», - указали в ведомстве.

Специалисты устанавливают размер ущерба и ведут доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Белгородской области электропоезд сошел с рельсов после повреждений на железнодорожных путях, пишет Ura.ru.

