В России заблокировали доступ к сайтам 15 европейских изданий

В заявлении министерства говорится, что решение было принято в ответ на рестрикции против восьми российских изданий и информканалов, заблокированных в Европе в рамках 16-го пакета антироссийскийх санкций.

«Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах-участницах блока», - отметили в МИД РФ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США отменили антироссийские санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2», сообщает RT.

