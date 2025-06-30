В России заблокировали доступ к сайтам 15 европейских изданий
В России ограничили доступа к сайтам 15 СМИ государств, входящих в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении министерства говорится, что решение было принято в ответ на рестрикции против восьми российских изданий и информканалов, заблокированных в Европе в рамках 16-го пакета антироссийскийх санкций.
«Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах-участницах блока», - отметили в МИД РФ.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США отменили антироссийские санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru