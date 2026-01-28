Рубио: НАТО не может существовать без США

Североатлантический альянс не может существовать без США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему

Выступая перед комитетом Сената США по международным отношениям, он подчеркнул, что партнёры по НАТО прекрасно понимают важность присутствия Вашингтона в блоке.

«И мы понимаем, что для того, чтобы альянс был сильнее, наши союзники должны быть сильнее», - заключил госсекретарь.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз не сможет обойтись без США, в том числе в вопросе обеспечения способности Украины вести боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

