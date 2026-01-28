Рубио: НАТО не может существовать без США

Выступая перед комитетом Сената США по международным отношениям, он подчеркнул, что партнёры по НАТО прекрасно понимают важность присутствия Вашингтона в блоке.

«И мы понимаем, что для того, чтобы альянс был сильнее, наши союзники должны быть сильнее», - заключил госсекретарь.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз не сможет обойтись без США, в том числе в вопросе обеспечения способности Украины вести боевые действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

