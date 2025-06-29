Сенатор Грэм: Трамп считает, что пришло время новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
По словам Грэма, во время их игры в гольф накануне, президент США Дональд Трамп впервые заявил ему, «что пришло время двигаться вперед». Сенатор добавил, что уже на следующий день после июльского перерыва (после 7 июля), планируется провести соответствующий законопроект.
Грэм также выразил уверенность, что Трамп подпишет документ, если он будет одобрен американскими законодателями.
Ранее Wall Street Journal писал, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки повлиять на содержание законопроекта о санкциях против России, наставивая на смягчении ключевых положений документа, разработанного Грэмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru