Вдова модельера Юдашкина задолжала налоговикам миллион рублей

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) миллион рублей. Об этом пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что долги «висят» на двух компаниях - ООО «М.Ю. Школа Студия» и ООО «Шанти». В них Марина Юдашкина является учредителем. Первая фирма задолжала по пеням и штрафам 273 тысячи рублей, а вторая не выплатила налоговикам 783 тысячи рублей.

Издание отмечает, что вторым учредителем ООО «Шанти» является дочь Юдашкина Галина. Ей принадлежит ООО «Димакс», также задолжавшее налоговой. Речь идёт о сумме в 850 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась инофрмация, что историк моды и телеведущий Александр Васильев задолжал по налогам около 325 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
