Вдова модельера Юдашкина задолжала налоговикам миллион рублей

Уточняется, что долги «висят» на двух компаниях - ООО «М.Ю. Школа Студия» и ООО «Шанти». В них Марина Юдашкина является учредителем. Первая фирма задолжала по пеням и штрафам 273 тысячи рублей, а вторая не выплатила налоговикам 783 тысячи рублей.

Издание отмечает, что вторым учредителем ООО «Шанти» является дочь Юдашкина Галина. Ей принадлежит ООО «Димакс», также задолжавшее налоговой. Речь идёт о сумме в 850 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась инофрмация, что историк моды и телеведущий Александр Васильев задолжал по налогам около 325 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

