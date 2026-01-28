Вдова модельера Юдашкина задолжала налоговикам миллион рублей
Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) миллион рублей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Уточняется, что долги «висят» на двух компаниях - ООО «М.Ю. Школа Студия» и ООО «Шанти». В них Марина Юдашкина является учредителем. Первая фирма задолжала по пеням и штрафам 273 тысячи рублей, а вторая не выплатила налоговикам 783 тысячи рублей.
Издание отмечает, что вторым учредителем ООО «Шанти» является дочь Юдашкина Галина. Ей принадлежит ООО «Димакс», также задолжавшее налоговой. Речь идёт о сумме в 850 тысяч рублей.
Ранее в СМИ появилась инофрмация, что историк моды и телеведущий Александр Васильев задолжал по налогам около 325 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Супруга Брюса Уиллиса рассказала, что актер начал узнавать ее
- СМИ: В Госдуме предложили штрафовать за показ фильмов «Рэмбо»
- США и Украина согласовали документ о гарантиях безопасности
- Рубио: НАТО не может существовать без США
- Вдова модельера Юдашкина задолжала налоговикам миллион рублей
- Музыкальные продюсеры призвали признать Веру Брежневу иноагентом
- Ударит по людям и тиграм: Чем опасна добыча золота у заповедников Приморья
- Что изменится в выплате алиментов на ребенка в 2026 году
- Песков: Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине
- Автовладельцам рассказали, как защитить машину от угона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru