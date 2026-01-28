СМИ: В Госдуме предложили штрафовать за показ фильмов «Рэмбо»

Онлайн-кинотеатры, показывающие трилогию «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне, следует штрафовать. Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», с таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Он заявил, в данных фильмах главный герой Джон Рэмбо сражается с советскими солдатами, которых показывают в невыгодном свете.

Парламентарий также указал, что подобных кинолент, где русских «унижают даже», очень много.

«Есть ряд картин, где русские выставлены в качестве бандитов и пьяниц. Я считаю, что за такое нужно штрафовать на три млн рублей», - заключил Марченко.

Ранее продюсерская компания Millennium Media, известная по фильму «Падение Олимпа» и и франшизе «Неудержимые», объявила о намерении снять приквел боевика «Рэмбо: Первая кровь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

