США и Украина согласовали документ о гарантиях безопасности
Общее понимание параметров гарантий безопасности для Украины уже сформировано. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.
По его словам, вопрос гарантий безопасности активно обсуждается, однако по ключевым элементам уже достигнуто согласие.
Речь идет прежде всего о размещении ограниченного контингента европейских военнослужащих, в первую очередь со стороны Франции, а также о последующей поддержке этих усилий Соединенными Штатами.
Как отметил Рубио, подобная конфигурация рассматривается в качестве основы будущей системы безопасности Украины и отражает текущий консенсус среди участников обсуждений, передает «Радиоточка НСН».
