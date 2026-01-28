США и Украина согласовали документ о гарантиях безопасности

Общее понимание параметров гарантий безопасности для Украины уже сформировано. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.

По его словам, вопрос гарантий безопасности активно обсуждается, однако по ключевым элементам уже достигнуто согласие.