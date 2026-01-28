Супруга Брюса Уиллиса рассказала, что актер начал узнавать ее

Английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг сообщила, что ее супруг, американский актер Брюс Уиллис, по-прежнему узнает членов семьи, однако не осознает, что страдает деменцией. Об этом она рассказала в интервью блогеру Кэмерон Роджерс в подкасте Conversations with Cam на платформе YouTube.

По словам Хеминг, несмотря на многочисленные обсуждения темы заболевания, сам Уиллис так и не понял, что у него диагностирована деменция, и не связал происходящие с ним изменения с болезнью. Она отметила, что относится к этому спокойно и даже испытывает облегчение от того, что актер не осознает своего диагноза.