Выборы глав Тамбовской и Ростовской областей пройдут в сентябре 2025 года

Нового губернатора Ростовской области выберут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в региональном избиркоме.

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Аналогичным образом поступят и в Тамбовской области. Как указал глава регионального избиркомиа Андрей Офицеров, нового губернатора также выберут в сентябре следующего года.

Ранее глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на работу на федеральном уровне.

По причине перехода на другую работу решил уйти в отставку и губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Единый День ГолосованияВыборыГубернаторРостовская ОбластьТамбов

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