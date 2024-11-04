Выборы глав Тамбовской и Ростовской областей пройдут в сентябре 2025 года
Нового губернатора Ростовской области выберут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в региональном избиркоме.
Аналогичным образом поступят и в Тамбовской области. Как указал глава регионального избиркомиа Андрей Офицеров, нового губернатора также выберут в сентябре следующего года.
Ранее глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на работу на федеральном уровне.
По причине перехода на другую работу решил уйти в отставку и губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru