Памфилова: В России проживают более 111,5 млн избирателей

Численность избирателей в России на начало года превысила 111,5 млн человек. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«По состоянию на 1 января 2025 года численность избирателей... составила 111 млн 562 тыс. 942 человека, что на несколько меньше буквально 0,41%, чем численность избирателей по состоянию на 1 июля прошлого года», — отметила глава ЦИК на заседании комиссии.

По словам Памфиловой, за территорией РФ проживают 1 785 133 избирателя, на территории Байконура — 11 629.

Кроме того, глава ЦИК уточнила, что в Донецкой и Луганской народных республиках зарегистрированы 1 649 981 и 1 240 113 избирателей соответственно, в Запорожской области - 446 114, в Херсонской — 381 319.

Ранее Элла Памфилова анонсировала досрочные выборы главы Новгородской области в единый день голосования в сентябре, пишет RT.

