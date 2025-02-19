Памфилова: В России проживают более 111,5 млн избирателей
Численность избирателей в России на начало года превысила 111,5 млн человек. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«По состоянию на 1 января 2025 года численность избирателей... составила 111 млн 562 тыс. 942 человека, что на несколько меньше буквально 0,41%, чем численность избирателей по состоянию на 1 июля прошлого года», — отметила глава ЦИК на заседании комиссии.
По словам Памфиловой, за территорией РФ проживают 1 785 133 избирателя, на территории Байконура — 11 629.
Кроме того, глава ЦИК уточнила, что в Донецкой и Луганской народных республиках зарегистрированы 1 649 981 и 1 240 113 избирателей соответственно, в Запорожской области - 446 114, в Херсонской — 381 319.
Ранее Элла Памфилова анонсировала досрочные выборы главы Новгородской области в единый день голосования в сентябре, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru