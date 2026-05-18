«На станции есть хранилище, это примерно 200 контейнеров, в каждом из них десять тонн отработавшего ядерного топлива. Это риск номер один. Далее риск – это два здания, где находятся радиоактивные отходы и свежее ядерное топливо. Еще надо отметить гермооболочку, в которой находится оборудование, а также сам ядерный реактор. Это круг с диаметром почти в полторы тысячи километров. Любой снаряд – это гигантское количество взрывчатки, что может попасть в любой контейнер. Если будет разгерметизация одного контейнера, это локальная авария, в пределах площадки. Если снаряд попадет и пробьет крышу хранилища, попадут по гермооболочке, последствия будут значительнее. Если удар пробьет оболочку, где находится сам реактор, радиоактивное облако дойдет до Берлина. Накроет порядка девяти стран Европы, всю Европу, нам тоже достанется», - предупредил он.

По его словам, международные организации почему-то закрывают на это глаза.

«Ни одна система на станции не предназначена для подобных вещей – для военного вмешательства. Возможен выход гигантской радиоактивности в окружающую среду. Все почему-то уверены, что ничего такого не будет, специалистов просто не слушают, а международные организации закрывают глаза на удары Украины», - заключил собеседник НСН.

14 мая в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией пострадали два сотрудника Запорожской АЭС. Взрыв произошёл в 100 метрах от границы объекта, когда работники находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности.

