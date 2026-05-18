Военный эксперт заявил, что Киев атаками пытается настроить россиян против государства

Украина полностью перешла на террористические методы ведения боевых действий против России и пытается настроить россиян против собственного государства. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Погибшие и разрушения: ВСУ атаковали БПЛА Москву и область

По его словам, Киев делает главный акцент на поражении гражданских объектов, чтобы вызвать социальный взрыв в обществе. У украинской армии есть серьезная подпитка Запада.

«Европа развернула свои карманы, выложила денежки, начала производство беспилотников. И у украинцев сегодня большое количество различных типов летающих аппаратов и дальнобойных ракет типа «Фламинго», — подчеркнул эксперт.

Матвийчук указал на более массированные, дальнобойные удары и налеты с привлечением различных видов дронов. Российские средства ПВО справляются со своей работой, но пока не существует системы, способной сбивать абсолютно все. По мнению эксперта, таких средств не появится в ближайшие сто лет.

Между тем первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия использует лазеры для защиты инфраструктуры от беспилотников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ЭкспертыУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры