Военный эксперт заявил, что Киев атаками пытается настроить россиян против государства

По его словам, Киев делает главный акцент на поражении гражданских объектов, чтобы вызвать социальный взрыв в обществе. У украинской армии есть серьезная подпитка Запада.

«Европа развернула свои карманы, выложила денежки, начала производство беспилотников. И у украинцев сегодня большое количество различных типов летающих аппаратов и дальнобойных ракет типа «Фламинго», — подчеркнул эксперт.

Матвийчук указал на более массированные, дальнобойные удары и налеты с привлечением различных видов дронов. Российские средства ПВО справляются со своей работой, но пока не существует системы, способной сбивать абсолютно все. По мнению эксперта, таких средств не появится в ближайшие сто лет.

Между тем первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия использует лазеры для защиты инфраструктуры от беспилотников.

